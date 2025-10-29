“Sin dinero, pero con paz en La Paz”: Flor Amargo conquista el malecón con show improvisado

Lo que comenzó como una visita sin planes terminó en un encuentro inolvidable entre música, fe y alegría. La icónica artista mexicana Flor Amargo, conocida por su energía libre y espíritu callejero, ofreció un concierto improvisado en el Malecón de La Paz, donde decenas de personas se detuvieron a escucharla y bailar bajo el atardecer.

Con su característico “maletín del Dr. Chapatín”, que ella llama “para curar el alma”, y sin más escenario que el cielo paceño, Flor desplegó su energía única frente a locales y turistas, quienes pronto formaron una multitud espontánea.

“Es la primera vez que hago un concierto callejero en La Paz, y la verdad es que no me esperaba que la gente viniera y me echara tanto la mano. Hoy La Paz me recibió con casa, me recibió con amor y con aplausos”, compartió emocionada en entrevista para CPS Noticias.

Lee más: Deterioro de la Transpeninsular pone en riesgo la imagen turística de Los Cabos

Música, fe y libertad

Fiel a su estilo libre y espiritual, Flor llegó a Baja California Sur sin hospedaje ni planes definidos.

“Si Dios quiere que me quede en la calle, me quedo. Sin dinero, pero con paz en La Paz”, dijo entre risas, reafirmando su filosofía de vida.

Durante su presentación, interpretó temas de su nuevo disco disponible en Spotify, entre ellos “Bailar el miedo”, una de sus canciones más representativas. Con ella, contagió de energía a los asistentes, que corearon y bailaron al ritmo de su piano.

Compartir antes que ganar

Sobre su vida como artista independiente, Flor habló sin filtros:

“Hay que mantener la vida austera. Solo uso lo necesario. Todo lo que ganamos lo compartimos entre mi equipo y los chicos que adopté. Lo importante no es ganar, sino compartir con los demás”, expresó mientras el público le aplaudía.

Conmovida por la respuesta de los paceños, envió un mensaje final cargado de gratitud y esperanza:

“A toda La Paz, gracias por darme tanta paz. Que sigan conservando este lugar tan hermoso y sobre todo sus corazones, que no los llenen de odio ni de ira, sino de amor y tolerancia.”

Promesa de regreso

Antes de marcharse, Flor prometió volver:

“Prometo regresar a La Paz más guapa que nunca… ya nomás que me vuelvan a invitar, porque luego no me invitan”, dijo entre risas.

Así se despidió, dejando tras de sí una tarde que muchos recordarán como un concierto nacido de la espontaneidad, el amor y la música.