En tres años se han localizado más de 50 fosas clandestinas con cuerpos humanos en BCS

En relación con la identificación de 6 de los 18 cuerpos encontrados en las fosas clandestinas del arroyo “El Cajoncito” de La Paz, la directora del colectivo Búsqueda X La Paz, Iris Manríquez, confirmó cuantas fosas han sido encontradas de 2021 a 2024 ante la presunta indiferencia de las autoridades en Baja California Sur.

“En total, van en estos tres años desde el 2021 a la fecha 60 fosas localizadas en San José del Cabo, Comondú y La Paz, y no ha habido nada. De hecho, se esperaba una orden de cateo en San José que tenemos tres años esperando esa orden donde fueron localizadas las fosas, sin embargo, hasta la fecha nunca hubo una orden de cateo por parte del fiscal, y eso que las familias le estuvimos pidiendo, suplicando que pudieran estar más tesoros en esa zona. Sin embargo, no nos ha dado una orden de cateo, siendo que en ese mismo rancho fueron las localizaciones en ese entonces.”

La coordinadora de búsquedas del colectivo se refirió al hallazgo de 22 fosas clandestinas con 25 cuerpos entre los meses de noviembre y diciembre de 2021 en las inmediaciones de un área rural de San José del Cabo. Un caso que marcó un precedente en el fenómeno de la desaparición de personas a nivel estatal.

Ese mismo año, fueron encontradas 19 fosas clandestinas con 22 cuerpos enterrados de manera precaria en una zona ejidal del municipio de Comondú. Con el descubrimiento e identificación de los cuerpos enterrados en las fosas de “El Cajoncito” en mayo de este año, las cifras históricas se duplicaron nuevamente en la entidad.

Iris Manríquez dijo que los hallazgos se dieron sin apoyo de la Procuradora de Justicia ni de la Fiscalía General de la República. Fueron los propios colectivos de búsqueda y los familiares de desaparecidos quienes notificaron a los organismos especializados la presencia de estos hornos clandestinos en las distintas regiones sudcalifornianas.

“Fueron fosas que realmente por parte de las autoridades no hay ninguna respuesta. Estas fosas fueron localizadas en investigación y búsqueda por las mismas familias, no hay respuesta del fiscal, no hay ninguna persona que hayan atendido estos lamentables hechos para las familias. Ni siquiera una carpeta judicializada, algún detenido, alguna investigación, absolutamente nada.”