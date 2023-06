En veremos la reforma que elimina límites a gobiernos estatales para contratar publicidad: AMLO

Este viernes, tras ser cuestionado por la supuesta deuda que tiene el estado de Jalisco a cargo de Enrique Alfaro de poco más de 34 mil millones de pesos, Andrés Manuel López Obrador manifestó desconocer el tema; sin embargo, aseguró que está contemplando acciones como el no firmar la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.

En conferencia de prensa destacó tener buenas relaciones con todos los estados, incluyendo Jalisco, y pese a que desconoce el tema de la deuda dijo:

“La recomendación es que no se contrate deuda para que no se deje en situación a los estados, las finanzas públicas de los estados”.

Manifestó que antes no había límites, de ahí que estados como Coahuila y muchos más tuvieran deudas enormes, “incluso auspiciado por Hacienda, por la Federación”, quienes tenían relaciones con asociaciones público-privadas que hacían negocios para hacer hospitales, carreteras, reclusorios a precios elevadísimos y que a la fecha aún se pagan.

Aseveró que “eso ya no existe, ya no se permite”, sin embargo, cada gobierno tiene sus estrategias, pero reiteró que la recomendación es que haya austeridad, por lo que está pensando seriamente si firma o no la Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad.

“Ahí tengo, para firma y que se publique, la reforma en donde los gobiernos estatales no pueden ser limitados en sus gastos de publicidad, y estoy pensando si firmo la reforma para publicarla, porque hay muchos gobiernos que destinan demasiado presupuesto público a la publicidad”, comentó.

Aseguró que es un tema que estará revisando con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para definir si es viable que se publique dicha legislación.

“No lo quise firmar, y dije: lo voy a pensar, quiero hablar sobre este asunto con el secretario de Gobernación, con el de finanzas, porque no es un asunto nuestro, de la Federación”, refirió.

Sin embargo, se dijo consciente de que los gobiernos estatales son autónomos y soberanos, de ahí que lo esté tomando en cuenta, no obstante es un tema complejo, pues aseguró que la contratación de publicidad también propicia el endeudamiento de los estados, al grado de llegar a los mil millones.