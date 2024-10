En pleno noticiero EN VIVO, despiden a polémico conductor de TV en Baja California

Aunque muchos creyeron que era una broma, todo terminó siendo muy real. La noche de este lunes 7 de octubre, el polémico, y querido conductor de noticias, Gustavo Macalpin, fue despedido mientras se transmitía EN VIVO su noticiero “Ciudadano 2.0”, en Mexicali, Baja California.

El clip donde el dueño de la televisora de Canal 66 aparece en cuadro y le dice a Macalpin que ese era su último día ya dio la vuelta a todo el internet, generando una ola de críticas hacia el empleador por la forma en que actuó.

“Realmente vengo a agradecerte estos seis años de trabajo, este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario el licenciado Macalpin; le agradezco hasta este momento lo que has hecho, pero sobre todo la entrega porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos, pero bueno todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”, dijo Luis Arnoldo Cabada.