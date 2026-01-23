EN VIVO: Tiempo de espera en las garitas de Tijuana este 23 de enero de 2026

La frontera entre Tijuana y San Diego tiene un perfil eminentemente metropolitano, industrial y binacional. A diferencia de otros cruces, aquí confluyen trabajadores de maquila, sector servicios, estudiantes, turismo médico, comercio formal e informal y vínculos familiares históricos, lo que genera picos de afluencia muy marcados durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, cuando se intensifica el retorno hacia territorio estadounidense.

Consultar los tiempos de espera antes de dirigirse a las garitas de Tijuana es indispensable para reducir contratiempos. La revisión adecuada de documentos migratorios, pasaporte o visa vigente, así como la documentación del vehículo, continúa siendo un elemento crítico, ya que cualquier irregularidad puede provocar retrasos adicionales en cruces que operan de manera permanente al límite de su capacidad.

En el cruce vehicular, las garitas de Tijuana presentan este viernes 23 de enero de 2026 tiempos promedio que oscilan entre 90 y 180 minutos en carriles generales, con variaciones significativas según la garita y la hora del día. Ready Lane suele ofrecer una reducción parcial en la espera, con lapsos aproximados de 60 a 120 minutos, mientras que SENTRI se mantiene como la alternativa más eficiente, con cruces que generalmente se ubican entre 15 y 35 minutos cuando el flujo es estable.

El cruce peatonal muestra un comportamiento altamente dinámico, aunque con filas persistentes durante gran parte del día. Los tiempos de espera a pie se sitúan comúnmente entre 30 y 60 minutos, impulsados principalmente por trabajadores transfronterizos, estudiantes, turistas y residentes que cruzan diariamente sin vehículo, especialmente durante las mañanas laborales.

Tijuana es una de las fronteras que más resiente los incrementos de flujo durante fines de semana, quincenas, puentes y periodos vacacionales. En esos escenarios, los tiempos de espera pueden superar las tres horas en carriles generales, sobre todo los viernes por la tarde y los domingos, cuando se concentra el retorno hacia Estados Unidos.

En el plano operativo, las garitas de Tijuana cuentan con múltiples puertos de entrada y horarios amplios tanto para el cruce vehicular como peatonal, lo que permite distribuir parcialmente el tránsito. Sin embargo, el volumen extraordinario de usuarios y la concentración del flujo en franjas horarias específicas continúan siendo los principales desafíos para mantener cruces ágiles.

Planear el cruce con anticipación, elegir garitas y horarios de menor afluencia y utilizar carriles especializados cuando se cuenta con la autorización correspondiente puede marcar una diferencia sustancial en los tiempos de espera y en la experiencia general al ingresar a Estados Unidos por las garitas de Tijuana.

