EN VIVO: Tiempo de espera en las garitas de Ciudad Juárez este 7 de febrero de 2026

La frontera entre Ciudad Juárez y El Paso tiene un perfil eminentemente urbano, industrial y binacional. A diferencia de cruces de menor escala, aquí confluyen trabajadores de maquila, estudiantes, comercio formal e informal y vínculos familiares de larga data, lo que genera picos de afluencia muy marcados durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, cuando se intensifica el retorno hacia territorio estadounidense.

Consultar los tiempos de espera antes de dirigirse a las garitas de Ciudad Juárez es indispensable para reducir contratiempos. La verificación adecuada de documentos migratorios, pasaporte o visa vigente, así como la documentación del vehículo, continúa siendo un elemento crítico, ya que cualquier irregularidad puede provocar retrasos adicionales en cruces que operan de forma constante al límite de su capacidad.

En el cruce vehicular, las garitas de Ciudad Juárez presentan este sábado 7 de febrero de 2026 tiempos promedio que oscilan entre 60 y 120 minutos en carriles generales, con variaciones significativas según el puente internacional y la hora del día. Ready Lane suele ofrecer una reducción parcial en la espera, con lapsos aproximados de 40 a 70 minutos, mientras que SENTRI se mantiene como la alternativa más eficiente, con cruces que generalmente se ubican entre 15 y 30 minutos cuando el flujo es estable.

El cruce peatonal muestra un comportamiento dinámico, aunque con filas persistentes durante gran parte del día. Los tiempos de espera a pie se sitúan comúnmente entre 30 y 60 minutos, impulsados principalmente por trabajadores transfronterizos, estudiantes y residentes que cruzan diariamente sin vehículo, especialmente durante las mañanas laborales.

Leer más: Zuckerberg desplaza a Bezos y reordena el mapa de las grandes fortunas tecnológicas

Ciudad Juárez es una de las fronteras que más resiente los incrementos de flujo durante fines de semana, quincenas y periodos vacacionales. En esos escenarios, los tiempos de espera pueden rebasar las dos horas en carriles generales, sobre todo los viernes por la tarde y los domingos, cuando se concentra el retorno hacia Estados Unidos.

Leer más: Sábado bajo extremos: heladas de hasta -5 °C, posibles nevadas y calor intenso en México

En el plano operativo, las garitas de Ciudad Juárez cuentan con múltiples puentes internacionales y horarios amplios tanto para el cruce vehicular como peatonal, lo que permite distribuir parcialmente el tránsito. Sin embargo, la magnitud del flujo diario y la concentración de usuarios en horarios específicos siguen siendo los principales desafíos para mantener un cruce fluido.

Leer más: Súper Bowl 2026 convierte a México en la capital del antojo y dispara el consumo gastronómico

Planear el cruce con anticipación, elegir puentes y horarios de menor afluencia y utilizar carriles especializados cuando se cuenta con la autorización correspondiente puede marcar una diferencia sustancial en los tiempos de espera y en la experiencia general al ingresar a Estados Unidos por las garitas de Ciudad Juárez.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO