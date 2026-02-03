EN VIVO: Tiempo de espera en las garitas de Mexicali este 3 de febrero de 2026

La frontera entre Mexicali y Calexico tiene un perfil marcadamente urbano, industrial y binacional. A diferencia de cruces de menor escala, aquí confluyen trabajadores de maquila, empleados agrícolas, comercio formal e informal y vínculos familiares de larga data, lo que genera picos de afluencia muy definidos durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, cuando se intensifica el retorno hacia territorio estadounidense.

Consultar los tiempos de espera antes de dirigirse a las garitas de Mexicali es indispensable para reducir contratiempos. La revisión adecuada de documentos migratorios, pasaporte o visa vigente, así como la documentación del vehículo, sigue siendo un elemento crítico, ya que cualquier irregularidad puede provocar retrasos adicionales en cruces que operan de forma constante cerca de su capacidad máxima.

En el cruce vehicular, las garitas de Mexicali presentan este martes 3 de febrero de 2026 tiempos promedio que oscilan entre 70 y 120 minutos en carriles generales, con variaciones significativas según la garita y la hora del día. Ready Lane suele ofrecer una reducción parcial en la espera, con lapsos aproximados de 45 a 80 minutos, mientras que SENTRI se mantiene como la alternativa más eficiente, con cruces que generalmente se ubican entre 15 y 30 minutos cuando el flujo es estable.

El cruce peatonal muestra un comportamiento dinámico, aunque con filas persistentes durante gran parte del día. Los tiempos de espera a pie se sitúan comúnmente entre 30 y 60 minutos, impulsados principalmente por trabajadores transfronterizos, estudiantes y residentes que cruzan diariamente sin vehículo, especialmente durante las mañanas laborales.

Mexicali es una de las fronteras que más resiente los incrementos de flujo durante fines de semana, quincenas y periodos vacacionales. En esos escenarios, los tiempos de espera pueden rebasar las dos horas en carriles generales, sobre todo los viernes por la tarde y los domingos, cuando se concentra el retorno hacia Estados Unidos.

En el plano operativo, las garitas de Mexicali cuentan con más de un puerto de entrada y horarios amplios tanto para el cruce vehicular como peatonal, lo que permite distribuir parcialmente el tránsito. Sin embargo, la magnitud del flujo diario y la concentración de usuarios en horarios específicos continúan siendo los principales desafíos para mantener cruces ágiles y constantes.

Planear el cruce con anticipación, elegir garitas y horarios de menor afluencia y utilizar carriles especializados cuando se cuenta con la autorización correspondiente puede marcar una diferencia sustancial en los tiempos de espera y en la experiencia general al ingresar a Estados Unidos por las garitas de Mexicali.

