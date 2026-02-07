EN VIVO: Tiempo de espera en las garitas de Naco este 7 de febrero de 2026

La frontera entre Naco, Sonora, y Naco, Arizona, tiene un perfil marcadamente local y comunitario. A diferencia de cruces de gran escala, aquí predominan los desplazamientos por motivos de trabajo, comercio básico, compras y vínculos familiares, lo que genera picos de afluencia bien definidos durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, cuando se intensifica el retorno hacia territorio estadounidense.

Consultar los tiempos de espera antes de dirigirse a las garitas de Naco es fundamental para evitar retrasos innecesarios. La correcta revisión de documentos migratorios, pasaporte o visa vigente, así como la documentación del vehículo, sigue siendo un factor clave, ya que cualquier irregularidad puede provocar demoras adicionales en un cruce que suele operar con capacidad limitada en horarios de mayor demanda.

En el cruce vehicular, las garitas de Naco registran este sábado 7 de febrero de 2026 tiempos promedio que oscilan entre 20 y 45 minutos en carriles generales, con variaciones según la hora y el flujo diario. Ready Lane suele ofrecer una reducción moderada en la espera, con tiempos aproximados de 15 a 25 minutos, mientras que SENTRI se mantiene como la alternativa más ágil, con cruces que generalmente se sitúan entre 5 y 15 minutos cuando el tránsito es estable.

El cruce peatonal presenta un comportamiento fluido, aunque con filas constantes a lo largo del día. Los tiempos de espera a pie se ubican habitualmente entre 10 y 20 minutos, impulsados principalmente por trabajadores transfronterizos y residentes que cruzan de manera diaria sin vehículo, especialmente durante las mañanas laborales.

Naco es una de las fronteras que resiente incrementos de flujo durante fines de semana, quincenas y periodos vacacionales, aunque en menor escala que otros cruces. En esos contextos, los tiempos de espera pueden acercarse a la hora en carriles generales, sobre todo los sábados por la mañana y los domingos por la tarde.

En el ámbito operativo, las garitas de Naco cuentan con horarios amplios tanto para el cruce vehicular como peatonal, lo que permite una distribución más uniforme del flujo. No obstante, la capacidad limitada de la infraestructura sigue siendo el principal reto para mantener un tránsito ágil en horas pico.

Planear el cruce con anticipación, elegir horarios de menor afluencia y utilizar carriles especializados cuando se cuenta con la autorización correspondiente puede marcar una diferencia notable en los tiempos de espera y en la experiencia general al ingresar a Estados Unidos por las garitas de Naco.

