EN VIVO: Tiempo de espera en las garitas de Nogales este 11 de febrero de 2026

La frontera entre Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, tiene un perfil marcadamente urbano, comercial e industrial. A diferencia de cruces de menor escala, aquí confluyen trabajadores del sector manufacturero, comercio formal e informal, transporte de carga y fuertes vínculos familiares, lo que genera picos de afluencia bien definidos durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, cuando se intensifica el retorno hacia territorio estadounidense.

Consultar los tiempos de espera antes de dirigirse a las garitas de Nogales es indispensable para evitar contratiempos. La correcta revisión de documentos migratorios, pasaporte o visa vigente, así como la documentación del vehículo, continúa siendo un factor crítico, ya que cualquier irregularidad puede provocar retrasos adicionales en cruces que operan de manera constante cerca de su capacidad máxima.

En el cruce vehicular, las garitas de Nogales presentan este miércoles 11 de febrero de 2026 tiempos promedio que oscilan entre 45 y 90 minutos en carriles generales, con variaciones relevantes según la garita y la hora del día. Ready Lane suele ofrecer una reducción parcial en la espera, con lapsos aproximados de 25 a 50 minutos, mientras que SENTRI se mantiene como la alternativa más eficiente, con cruces que generalmente se sitúan entre 10 y 25 minutos cuando el flujo es estable.

El cruce peatonal muestra un comportamiento dinámico, aunque con filas persistentes durante buena parte del día. Los tiempos de espera a pie se ubican comúnmente entre 20 y 40 minutos, impulsados principalmente por trabajadores transfronterizos, estudiantes y residentes que cruzan diariamente sin vehículo, especialmente durante las mañanas laborales.

Nogales es una de las fronteras que más resiente los incrementos de flujo durante fines de semana, quincenas y periodos vacacionales. En esos escenarios, los tiempos de espera pueden superar las dos horas en carriles generales, sobre todo los viernes por la tarde y los domingos, cuando se concentra el retorno hacia Estados Unidos.

En el plano operativo, las garitas de Nogales cuentan con más de un puerto de entrada y horarios amplios tanto para el cruce vehicular como peatonal, lo que permite distribuir parcialmente el tránsito. Sin embargo, la alta densidad de usuarios y la concentración del flujo en franjas horarias específicas continúan siendo los principales retos para mantener cruces ágiles.

Planear el cruce con anticipación, elegir garitas y horarios de menor afluencia y utilizar carriles especializados cuando se cuenta con la autorización correspondiente puede marcar una diferencia sustancial en los tiempos de espera y en la experiencia general al ingresar a Estados Unidos por las garitas de Nogales.

