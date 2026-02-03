EN VIVO: Tiempo de espera en las garitas de Nuevo Progreso este 3 de febrero de 2026

La frontera entre Nuevo Progreso y Progreso presenta un perfil marcadamente comunitario y de servicios. A diferencia de cruces industriales o logísticos, aquí predominan los desplazamientos por consultas médicas, compras, trabajo y vínculos familiares, lo que genera picos de afluencia bien definidos durante las primeras horas de la mañana y a lo largo del mediodía, cuando se incrementa el retorno hacia territorio estadounidense.

Consultar los tiempos de espera antes de dirigirse a las garitas de Nuevo Progreso es fundamental para evitar retrasos innecesarios. La correcta revisión de documentos migratorios, pasaporte o visa vigente, así como la documentación del vehículo, sigue siendo un factor clave, ya que cualquier irregularidad puede provocar demoras adicionales en un cruce que suele operar con alta demanda en horarios específicos.

En el cruce vehicular, las garitas de Nuevo Progreso registran este martes 3 de febrero de 2026 tiempos promedio que oscilan entre 30 y 60 minutos en carriles generales, con variaciones según la hora y el flujo diario. Ready Lane suele ofrecer una reducción moderada en la espera, con tiempos aproximados de 20 a 35 minutos, mientras que SENTRI se mantiene como la opción más ágil, con cruces que generalmente se sitúan entre 10 y 20 minutos cuando el tránsito es estable.

El cruce peatonal presenta un comportamiento activo, aunque con filas constantes a lo largo del día. Los tiempos de espera a pie se ubican habitualmente entre 20 y 40 minutos, impulsados principalmente por visitantes, pacientes de servicios médicos y residentes que cruzan de manera diaria sin vehículo, especialmente durante las mañanas.

Nuevo Progreso es una de las fronteras que más resiente el incremento de flujo durante fines de semana, quincenas y periodos vacacionales. En esos contextos, los tiempos de espera pueden superar la hora en carriles generales, sobre todo los sábados por la mañana y los domingos por la tarde.

En el ámbito operativo, las garitas de Nuevo Progreso cuentan con horarios amplios tanto para el cruce vehicular como peatonal, lo que permite distribuir el tránsito a lo largo del día. No obstante, la concentración de usuarios en franjas horarias específicas sigue siendo el principal reto para mantener un flujo ordenado.

Planear el cruce con anticipación, elegir horarios de menor afluencia y utilizar carriles especializados cuando se cuenta con la autorización correspondiente puede marcar una diferencia notable en los tiempos de espera y en la experiencia general al ingresar a Estados Unidos por las garitas de Nuevo Progreso.

