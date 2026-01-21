EN VIVO: Tiempo de espera en las garitas de Sonoyta este 21 de enero de 2026

La frontera entre Sonoyta y Lukeville tiene un perfil predominantemente regional y turístico. A diferencia de cruces urbanos o industriales, aquí destacan los desplazamientos por actividades recreativas, turismo hacia Puerto Peñasco, trabajo temporal, compras y vínculos familiares, lo que genera picos de afluencia bien definidos durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, cuando se intensifica el retorno hacia territorio estadounidense.

Consultar los tiempos de espera antes de dirigirse a las garitas de Sonoyta es fundamental para evitar retrasos innecesarios. La revisión correcta de documentos migratorios, pasaporte o visa vigente y la documentación del vehículo continúa siendo un factor clave, ya que cualquier irregularidad puede provocar demoras adicionales en un cruce que suele operar con capacidad limitada en horarios de mayor demanda.

En el cruce vehicular, las garitas de Sonoyta registran este miércoles 21 de enero de 2026 tiempos promedio que oscilan entre 40 y 80 minutos en carriles generales, con variaciones según la hora y el flujo diario. Ready Lane suele ofrecer una disminución moderada en la espera, con tiempos aproximados de 25 a 45 minutos, mientras que SENTRI se mantiene como la alternativa más rápida, con cruces que generalmente se sitúan entre 10 y 25 minutos cuando el tránsito es estable.

El cruce peatonal presenta un comportamiento ágil, aunque con filas constantes a lo largo del día. Los tiempos de espera a pie se ubican habitualmente entre 15 y 30 minutos, impulsados principalmente por trabajadores transfronterizos y residentes que cruzan de manera diaria sin vehículo, así como por viajeros en temporada turística.

Sonoyta es una de las fronteras que más resiente el incremento de flujo durante fines de semana largos, periodos vacacionales y temporadas altas de turismo. En esos contextos, los tiempos de espera pueden superar la hora en carriles generales, sobre todo los viernes por la tarde y los domingos, cuando se concentra el retorno hacia Estados Unidos.

En el ámbito operativo, las garitas de Sonoyta cuentan con horarios definidos tanto para el cruce vehicular como peatonal, lo que permite distribuir parcialmente el flujo. Sin embargo, la concentración del tránsito en franjas horarias específicas y la limitada infraestructura continúan siendo los principales retos para mantener cruces ágiles.

Planear el cruce con anticipación, elegir horarios de menor afluencia y utilizar carriles especializados cuando se cuenta con la autorización correspondiente puede marcar una diferencia notable en los tiempos de espera y en la experiencia general al ingresar a Estados Unidos por las garitas de Sonoyta.

