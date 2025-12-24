EN VIVO: Trayectoria de Santa Claus desde satélites Norad

La trayectoria de Santa Claus desde los satélites NORAD se ha convertido en una de las tradiciones navideñas más emblemáticas y seguidas a nivel mundial. Cada 24 de diciembre, millones de personas se conectan para rastrear en tiempo real el recorrido de Santa mientras reparte regalos alrededor del planeta, combinando tecnología militar de alta precisión con el espíritu festivo de la Navidad. Esta iniciativa transforma sistemas diseñados para la defensa aérea en una experiencia mágica para familias de todas las edades.

El origen de esta tradición se remonta a 1955, cuando una llamada telefónica equivocada dirigida al Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica dio inicio a una costumbre que perdura hasta hoy. Desde entonces, NORAD asumió el papel simbólico de vigilar el espacio aéreo para confirmar la salida de Santa Claus desde el Polo Norte. Con el paso de los años, esta historia se ha integrado de manera natural al imaginario navideño contemporáneo.

La tecnología utilizada para seguir la trayectoria de Santa Claus incluye satélites geoestacionarios, radares terrestres y sensores infrarrojos capaces de detectar el característico resplandor del trineo. Según la narrativa oficial, estos sensores identifican la energía luminosa de los renos mientras Santa avanza de continente en continente. Esta combinación de ciencia y fantasía permite presentar el seguimiento como una experiencia educativa y entretenida.

El recorrido de Santa comienza tradicionalmente en la Línea Internacional de Cambio de Fecha, avanzando hacia el oeste para aprovechar cada huso horario. Desde Asia y Oceanía, continúa hacia Europa, África y finalmente América, asegurando que los regalos lleguen a tiempo a todos los hogares. NORAD actualiza constantemente la posición de Santa, mostrando su paso por ciudades emblemáticas y regiones icónicas del planeta.

La plataforma digital de seguimiento de NORAD se ha convertido en un fenómeno global, ofreciendo mapas interactivos, datos en tiempo real y curiosidades sobre cada punto del trayecto. Además del rastreo, el sitio incluye juegos, videos y contenido educativo que explican conceptos básicos de geografía, astronomía y tecnología satelital. Esta experiencia convierte la espera de la Navidad en un momento de aprendizaje y diversión.

La participación de voluntarios es un componente clave de esta tradición. Cada año, personal militar y civil de NORAD atiende llamadas, correos y mensajes de niños y familias que desean conocer la ubicación exacta de Santa Claus. Esta interacción directa refuerza el carácter humano y comunitario del evento, más allá del despliegue tecnológico.

La trayectoria de Santa Claus desde los satélites NORAD también cumple una función simbólica importante. Representa cómo la tecnología puede utilizarse para unir a las personas y transmitir mensajes positivos, incluso desde instituciones asociadas habitualmente con la seguridad y la defensa. Esta iniciativa demuestra que la ciencia y la imaginación pueden coexistir para crear experiencias memorables.

A lo largo de los años, el seguimiento de Santa Claus por NORAD se ha consolidado como una tradición navideña global que trasciende culturas y fronteras. Cada actualización de su trayectoria refuerza la ilusión, el asombro y el sentido de unión que caracterizan a la Navidad. Así, entre satélites, radares y sonrisas, Santa Claus continúa su viaje anual bajo la atenta mirada del cielo.

