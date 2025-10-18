Encabezan alcalde Christian Agúndez y presidenta del DIF los Matrimonios Colectivos 2025

Este viernes 17 de octubre se realizó la ceremonia de Matrimonios Colectivos 2025 , organizada por el XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través del Sistema Municipal DIF y el Registro Civil 01. Más de 50 parejas formalizaron su unión legal en un ambiente de alegría y convivencia familiar.

El evento se llevó a cabo en el patio cultural Pablo L. Martínez , dentro del Palacio Municipal de San José del Cabo. La ceremonia fue encabezada por el alcalde Christian Agúndez Gómez y la presidenta honoraria del DIF Los Cabos, Sol Delgado Moreno, quienes fungieron como testigos de honor.

En su mensaje, Agúndez Gómez resaltó que el matrimonio es más que un acto jurídico, pues simboliza un compromiso de vida basado en el respeto, la igualdad y la solidaridad, pilares para fortalecer el tejido social.

Por su parte, Sol Delgado destacó que el matrimonio requiere comunicación, empatía y compromiso para superar los desafíos diarios, deseando a las parejas una vida plena y armoniosa.

Al finalizar, las parejas participarán en un convivio y brindis , compartiendo con familiares y amigos la alegría de este momento especial.

Con esta acción, el XV Ayuntamiento de Los Cabos reafirma su compromiso con la unidad familiar y la promoción de valores que fortalecen la convivencia social y el bienestar comunitario.