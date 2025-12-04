Reprograman para el 12 de diciembre el Encendido del Árbol Navideño en Los Cabos

Debido a las probabilidades de lluvia y con el objetivo de cuidar la seguridad de las familias, el XV Ayuntamiento de Los Cabos y el Sistema DIF anunciaron que el Encendido del Árbol Navideño y el Bazar Navideño se reprograman al 12 de diciembre. La medida aplica tanto para San José del Cabo como para todas las delegaciones municipales.

La decisión se tomó de manera preventiva, con la finalidad de evitar riesgos y garantizar condiciones óptimas para que la población disfrute plenamente del Encendido del Árbol Navideño, una celebración organizada por la XV Administración encabezada por el alcalde Christian Agúndez Gómez. Para esa nueva fecha se preparan diversas sorpresas dirigidas a las familias del municipio.

El programa incluye actividades artísticas y culturales desde las 17:30 horas y el Encendido del Árbol Navideño a las 20:00 horas. Los eventos programados en Cabo San Lucas, Miraflores, Santiago y La Ribera también serán reprogramados para realizarse de manera simultánea el 12 de diciembre.

El Ayuntamiento agradeció la comprensión de la ciudadanía y destacó que este ajuste permitirá desarrollar una celebración en mejores condiciones para todas y todos. La nueva fecha ofrecerá un ambiente festivo y familiar, invitando a la población a asistir y ser parte de esta tradición navideña del municipio.