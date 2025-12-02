Encendido de luces navideñas en el “Piojillo” marca el inicio de diciembre en La Paz

Un inicio lleno de color y tradición

La Paz, BCS.– El Ayuntamiento de La Paz realizó este 1 de diciembre el tradicional encendido del árbol y la villa navideña en la Unidad Deportiva “El Piojillo”, marcando oficialmente el inicio de las celebraciones decembrinas en la capital del estado.

A diferencia de otros años, cuando el evento se llevaba a cabo en la explanada del Ayuntamiento, en esta ocasión se eligió el Piojillo para que familias, niños y deportistas que frecuentan diariamente el espacio puedan disfrutar de la decoración durante todo el mes.

Un ambiente familiar y festivo

El lugar lució lleno, con cientos de familias que acudieron para disfrutar de un programa que incluyó:

Música en vivo

Botargas y la participación del payaso Toby

Actividades para los más pequeños

Buñuelos, champurrado y “choco-champú” como parte del ambiente tradicional

Autoridades presentes y mensaje a la niñez

La alcaldesa Milena Quiroga Romero encabezó la ceremonia acompañada de niñas y niños, quienes participaron en el conteo para encender las luces del árbol.

También estuvieron presentes diputadas, diputados, regidores, representantes del Poder Judicial y autoridades estatales. En nombre del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío asistió Omar Zavala.

Uno de los momentos más esperados fue la llegada de Santa Claus, quien convivió con los menores y se tomó fotografías con los asistentes.

Durante el acto, la alcaldesa dirigió un mensaje a la niñez paceña, invitándolos a portarse bien, apoyar a sus padres y disfrutar de los parques y espacios públicos que se están rehabilitando en la ciudad.

El árbol y la villa iluminan diciembre

Después del conteo regresivo, el árbol y la villa navideña iluminaron por completo el área deportiva, dando paso a la repartición de regalos y más actividades recreativas que se extendieron durante la tarde-noche.

La villa navideña permanecerá abierta todo diciembre para que las familias paceñas puedan visitarla, tomarse fotografías y entregar sus cartas a Santa.