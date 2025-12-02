Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 2 de Diciembre, 2025
HomeLa PazEncendido de luces navideñas en el “Piojillo” marca el inicio de diciembre en La Paz
La Paz

Encendido de luces navideñas en el “Piojillo” marca el inicio de diciembre en La Paz

Familias paceñas disfrutaron del árbol, la villa navideña y actividades recreativas en la Unidad Deportiva
Juan Butterfield
2 diciembre, 2025
0
4

Cortesía

Un inicio lleno de color y tradición

La Paz, BCS.– El Ayuntamiento de La Paz realizó este 1 de diciembre el tradicional encendido del árbol y la villa navideña en la Unidad Deportiva “El Piojillo”, marcando oficialmente el inicio de las celebraciones decembrinas en la capital del estado.

A diferencia de otros años, cuando el evento se llevaba a cabo en la explanada del Ayuntamiento, en esta ocasión se eligió el Piojillo para que familias, niños y deportistas que frecuentan diariamente el espacio puedan disfrutar de la decoración durante todo el mes.

Un ambiente familiar y festivo

El lugar lució lleno, con cientos de familias que acudieron para disfrutar de un programa que incluyó:

  • Música en vivo
  • Botargas y la participación del payaso Toby
  • Actividades para los más pequeños
  • Buñuelos, champurrado y “choco-champú” como parte del ambiente tradicional

Autoridades presentes y mensaje a la niñez

La alcaldesa Milena Quiroga Romero encabezó la ceremonia acompañada de niñas y niños, quienes participaron en el conteo para encender las luces del árbol.

También estuvieron presentes diputadas, diputados, regidores, representantes del Poder Judicial y autoridades estatales. En nombre del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío asistió Omar Zavala.

Uno de los momentos más esperados fue la llegada de Santa Claus, quien convivió con los menores y se tomó fotografías con los asistentes.

Durante el acto, la alcaldesa dirigió un mensaje a la niñez paceña, invitándolos a portarse bien, apoyar a sus padres y disfrutar de los parques y espacios públicos que se están rehabilitando en la ciudad.

El árbol y la villa iluminan diciembre

Después del conteo regresivo, el árbol y la villa navideña iluminaron por completo el área deportiva, dando paso a la repartición de regalos y más actividades recreativas que se extendieron durante la tarde-noche.

La villa navideña permanecerá abierta todo diciembre para que las familias paceñas puedan visitarla, tomarse fotografías y entregar sus cartas a Santa.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasAyuntamiento de La PazMilena QuirogaNavidad
Articulo anterior

Bomberos de Cabo San Lucas atienden dos accidentes viales en menos de ...