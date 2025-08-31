Encharcamiento afecta vialidades en La Paz

Un encharcamiento considerable se presentó este sábado en la avenida Forjadores de La Paz, a la altura de la colonia 8 de Octubre, pasando el puente de la 8 y cerca del CENDI. Las intensas lluvias registradas en la capital sudcaliforniana provocaron que el agua permaneciera estancada en la zona, lo que dificultó la circulación de vehículos.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, el encharcamiento comenzó a formarse durante la tarde y se extendió rápidamente debido a la falta de drenaje pluvial adecuado. La acumulación de agua generó retrasos en el tránsito y malestar entre conductores que debieron reducir la velocidad para evitar percances.

Los vecinos señalaron que la situación no es nueva, ya que cada temporada de lluvias en BCS suele ocasionar los mismos problemas en esa vialidad. Explicaron que, a pesar de las denuncias constantes, no se ha dado solución definitiva al estancamiento de agua.

En la zona se pudo observar a varios peatones buscando rutas alternas, pues el encharcamiento se extendió sobre las banquetas y obligó a quienes transitaban a pie a rodear la vialidad. La falta de infraestructura de desagüe fue señalada como una de las principales causas de esta problemática recurrente.