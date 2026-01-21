Encuentran con vida a Boro, el perro que escapó tras el accidente en Adamuz

Boro desapareció en Adamuz el pasado 18 de enero en el accidente de tren, cuando los dos últimos vagones de un tren Iryo descarrilaron, invadiendo la vía contigua y provocando el choque con un Alvia a 200 km/h. La tragedia suma 43 víctimas mortales y más de un centenar de heridos, 37 de ellos hospitalizados.

El animal, que huyó despavorido a causa del impacto y el estrés del siniestro, fue localizado por voluntarios y servicios de emergencia en una zona cercana al lugar del percance, presentando únicamente signos de deshidratación y desorientación.

El rescate de Boro se logró gracias a la movilización ciudadana y a la difusión masiva en redes sociales, donde se compartieron las señas particulares del canino para facilitar su identificación. Los propietarios, quienes resultaron heridos en el accidente ocurrido en las inmediaciones de Adamuz, habían solicitado el apoyo de la comunidad ante la imposibilidad de buscarlo por su propia cuenta debido a su estado de salud.

Elementos de protección civil y colectivos animalistas confirmaron que el ejemplar fue avistado en un área de difícil acceso. Tras ser recuperado, Boro fue trasladado a una clínica veterinaria local para una revisión exhaustiva, confirmándose que no presenta lesiones graves a pesar de haber pasado varias noches a la intemperie en un entorno desconocido.

Solidaridad ciudadana en Adamuz tras el extravío de Boro

El caso de Boro generó una ola de empatía en la región de Adamuz, donde decenas de personas se organizaron en brigadas para peinar los alrededores de la carretera. Los expertos en comportamiento animal señalan que es común que las mascotas huyan tras un choque debido al “choque postraumático”, lo que dificulta su localización inmediata al buscar refugio en lugares aislados.

Las estadísticas locales indican que los accidentes de tráfico donde se ven involucradas mascotas han aumentado, por lo que las autoridades recomiendan el uso de arneses de seguridad y transportadoras homologadas. En el caso de Boro, su hallazgo representa un alivio para la familia, que se recupera de las secuelas del accidente mientras celebran el regreso de su compañero de cuatro patas.

El equipo de rescate agradeció a los vecinos de Adamuz por su vigilancia constante, lo que permitió que el reporte del avistamiento se diera en tiempo real. La historia de Boro se ha vuelto viral como un ejemplo de que la colaboración vecinal y el uso responsable de las plataformas digitales pueden derivar en desenlaces positivos para la protección de los animales.

