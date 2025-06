Encuentran 60 peces globo muertos en el malecón de La Paz

La tarde del viernes 27 de junio, elementos de la Policía Turística de La Paz reportaron el hallazgo de aproximadamente 60 peces globo muertos, tanto en el agua como varados en la zona del malecón, entre las calles Antonio Rosales y 16 de Septiembre. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) indicó que la causa probable es un florecimiento algal nocivo, conocido como marea roja, detectado en la Bahía de La Paz.

De acuerdo con información del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR-IPN), este florecimiento corresponde a la presencia del dinoflagelado Gonyaulax polygramma, identificado desde el 18 de junio con una abundancia inicial de 1.9 millones de células por litro, que se incrementó a más de 17 millones para el 23 de junio. Si bien esta especie no representa un riesgo para la salud humana, puede causar mortalidad en peces y moluscos, lo que explicaría el hallazgo de los peces globo en la costa.

Las autoridades ambientales señalaron que, aunque el incidente genera preocupación por su impacto ambiental, no representa un riesgo inmediato para la ciudadanía y por ello no enviaron personal al sitio. No obstante, recomendaron evitar el contacto con los peces muertos y reportar cualquier anomalía al número de emergencia ambiental.

El área afectada abarca el Paseo Álvaro Obregón, entre Antonio Rosales y 16 de Septiembre, una zona emblemática del malecón paceño, generando inquietud entre habitantes y visitantes por la afectación en este punto turístico.