Domingo 7 de Septiembre, 2025
Nacional

Encuentran con vida a la influencer Flor Marian Izaguirre en Michoacán

La influencer Flor Marian Izaguirre apareció con vida en Morelia. Autoridades la llevaron a un hospital y mantienen abiertas las investigaciones sobre su desaparición
Brenda Ireri Yáñez
7 septiembre, 2025
0
40
Flor Marian localizada

Imagen: Fiscalía General del Estado de Michoacán

Flor Marian Izaguirre Pineda, influencer de 23 años con casi 4 millones de seguidores en TikTok, apareció con vida este sábado por la noche en Morelia, Michoacán. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó el hallazgo. La joven había desaparecido el 1 de septiembre en Uruapan.

La FGE trasladó a Marian a un hospital para recibir atención médica. Aunque su estado no representa peligro, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre su desaparición.

La búsqueda movilizó a miles de personas en redes sociales y en la calle. Seguidores, familiares y medios de comunicación compartieron información para localizarla.

Las autoridades activaron la Alerta Alba, mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres desaparecidas. Testigos reportaron que Marian abordó un vehículo Kia Río rojo en Uruapan, lo que motivó la ficha de búsqueda y su amplia difusión.

