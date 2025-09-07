Encuentran con vida a la influencer Flor Marian Izaguirre en Michoacán

Flor Marian Izaguirre Pineda, influencer de 23 años con casi 4 millones de seguidores en TikTok, apareció con vida este sábado por la noche en Morelia, Michoacán. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán confirmó el hallazgo. La joven había desaparecido el 1 de septiembre en Uruapan.

La FGE trasladó a Marian a un hospital para recibir atención médica. Aunque su estado no representa peligro, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones sobre su desaparición.

La búsqueda movilizó a miles de personas en redes sociales y en la calle. Seguidores, familiares y medios de comunicación compartieron información para localizarla.

Leer más: Dos muertos y cuatro heridos tras volcadura en San José del Cabo

Las autoridades activaron la Alerta Alba, mecanismo de búsqueda inmediata para mujeres desaparecidas. Testigos reportaron que Marian abordó un vehículo Kia Río rojo en Uruapan, lo que motivó la ficha de búsqueda y su amplia difusión.