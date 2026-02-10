Anuncian Encuentro de Negocios en Los Cabos para vincular a productores con compradores nacionales

El Gobierno de Los Cabos y la Secretaría de Economía de Baja California Sur anunciaron la realización del Encuentro de Negocios en marzo, un evento que busca fortalecer la vinculación comercial entre productores sudcalifornianos y compradores estratégicos.

En representación del presidente municipal Christian Agúndez Gómez, el secretario general Alberto Rentería Santana sostuvo una reunión con el subsecretario de Economía estatal, Alonso Gutiérrez Martínez, con el objetivo de impulsar acciones en beneficio del sector productivo y de las personas emprendedoras.

Durante el encuentro, en el que también participó la directora general de Fomento Económico, Abril Urueta Martínez, se destacó la importancia del Encuentro de Negocios como un espacio para conectar a productores sudcalifornianos con compradores nacionales y grandes cadenas comerciales, promoviendo el posicionamiento de los productos con la marca “Hecho en BCS” en nuevos mercados.

Al respecto, Rentería Santana ratificó la voluntad del alcalde para sumar esfuerzos con los tres órdenes de Gobierno en favor del desarrollo económico.

“La parte exitosa de esta XV Administración tiene que ver con la coordinación que tenemos con todas las áreas del Gobierno federal, estatal y fuerzas armadas. Estamos convencidos que será un grandioso evento que envuelve estrategias con compradores nacionales y de grandes cadenas comerciales; este evento habrá de generar una economía que contribuirá también en el aspecto social”, expresó.

Por su parte, Abril Urueta informó que el Encuentro de Negocios se realizará el 27 de marzo en Los Cabos, con la expectativa de reunir hasta 50 compradores nacionales y entre 80 y 100 productores. El registro se efectúa en el sitio web oficial de SETUES, previo trámite en la marca “Hecho en BCS”.

Finalmente, autoridades estatales y municipales informaron que, en el marco de esta reunión, se entregó el cuestionario para la creación de la ventanilla única para inversionistas, herramienta orientada a facilitar trámites y fortalecer la inversión local en Baja California Sur.

