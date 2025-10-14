Desparece encuestador del INEGI tras realizar un censo en comunidad rural en Chihuahua

En el municipio de Urique, Chihuahua, un encuestador del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) desapareció mientras realizaba su trabajo.

Tras salir de su base, Jorge Gabriel Zúñiga, se dirigió a Soroyvo para realizar su trabajo, se retiró horas después, pero no regresó a su base.

Familiares llevan días sin saber del desaparecido

La Fiscalía Distrito Zona Occidente de Chihuahua confirmó que Jorge Gabriel Zúñiga de 66 años salió de su base en Guagueyvo el 9 de octubre para dirigirse a una zona donde no hay acceso vehicular, teniendo que caminar aproximadamente 3 horas.

Para el 10 de octubre, los familiares reportaron oficialmente su desaparición después de no poder ponerse en contacto con él.

Su ficha de desaparición se ha compartido en varios medios invitando a las comunidades a hablar con las autoridades en caso de conocer información sobre su paradero.

Las autoridades del estado chihuahuense implementaron un operativo de búsqueda, colaborando con la Guardia Nacional y la Agencia Estatal de Investigación de municipios aledaños.