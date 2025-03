No voy a endeudar al gobierno del estado: Víctor Castro

El gobernador de Baja California Sur, Víctor Manuel Castro Cosío, afirmó que no solicitará préstamos a la federación para atender las demandas del Sindicato de Burócratas, que ha planteado aumentos salariales del 6.5% en sueldos y sobresueldos, y un 12% en bonos. Castro Cosío explicó que no comprometerá las finanzas del estado en la búsqueda de recursos adicionales, y se comprometió a no endeudar al gobierno.

El gobernador expresó su postura respecto al manejo financiero del estado y los recursos públicos, haciendo un llamado a los trabajadores para que comprendan la situación actual. En sus palabras, los recursos disponibles son limitados y deben emplearse con responsabilidad, ya que pertenecen al pueblo.

“Hasta donde podamos. No, préstamos no. Yo no voy a endeudar al gobierno del estado para hacerme responsable de prestaciones que el pueblo va a pagar. Finalmente, el dinero no es del gobierno. El dinero es del pueblo y tiene que utilizarse correctamente.

El administrador es el gobierno, pero no podemos mal administrar el recurso del pueblo. No alcanza para todas las pretensiones que quisiéramos. Cuánto quisiéramos hacer, pero el recurso no es infinito”, expresó Castro Cosío.