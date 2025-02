Endurecen sanciones por quema y tiradero de basura; multas de hasta $2 millones

Para frenar la proliferación de tiraderos clandestinos y la quema de residuos en la vía pública, la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente de Los Cabos ha intensificado operativos y reforzado la aplicación de sanciones para quienes incurran en estas prácticas.

La titular de la dependencia, Natali Cruz Ocampo, informó que, a través de denuncias ciudadanas, se han detectado casos de quema de basura, los cuales son atendidos de inmediato por las autoridades. En cuanto a los arroyos, destacó que se han realizado acciones preventivas en la cuenca alta del Estero de San José del Cabo, en preparación para la próxima temporada de huracanes.

“Por medio de las denuncias nos han llegado denuncias de quema de basura y las atendemos de inmediato, acudimos al lugar, hablamos con los ciudadanos, pero si se han llegado a multar a ciertas personas, las multas inician a partir de las 100 UMAS y depende de la magnitud del problema se hace la multa. Sin embargo, primero es la atención, el acercamiento con los ciudadanos para hacerles conciencia de no quemar basura y no tirarla en espacios donde no se debe de tirar, ya que Servicios Públicos ya están con sus recorridos constantes, así que ya no hay pretexto para tirar la basura en lugares no adecuados”, expresó Natali Cruz Ocampo, directora general de Ecología y Medio Ambiente en Los Cabos.