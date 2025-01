Asociaciones de rescate animal proponen endurecer penas por maltrato

En los últimos cinco años, en Baja California Sur se han iniciado 329 carpetas de investigación por maltrato animal, pero ninguna ha resultado en una sentencia condenatoria, según datos obtenidos a través del Portal Nacional de Transparencia (PNT). Ante esta situación, asociaciones de rescate animal han propuesto endurecer las penas para quienes cometan este delito, fomentando una cultura de respeto hacia los animales como seres sintientes y no como objetos.

De acuerdo con información obtenida por CPS Noticias mediante una solicitud de acceso a la información a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), más del 60% de las carpetas de investigación iniciadas entre 2020 y octubre de 2024 permanecen en etapa de investigación y solo la minoría han sido judicializadas.

Trinidad Arreola, representante de la asociación Luna Voz de Esperanza AC, destacó la urgencia de garantizar el cumplimiento de las leyes existentes y de considerar a los animales domésticos como seres con derechos inherentes.

“Desgraciadamente aquí en Baja California Sur, una sentencia como tal no ha habido, se han hecho las sentencias a fin y al cabo no como cárcel sino como reparación del año, lo cual estamos en total desacuerdo porque se contradice un poco respecto a la Ley de Protección Animal del estado en la que ellos (animales domésticos) no se consideran cosas sino como seres sintientes, como un ser sintiente tiene sus derechos pero no es posible que la ley se vaya a dar una sentencia al fin de un proceso que llegue a la reparación del año ¿por qué? porque se le está dando valor como si fuera una cosa”, expresó Arreola.