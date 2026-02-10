Enero de 2026 registra la cifra de homicidios dolosos más baja en México desde 2016

Enero de 2026 se convirtió en el mes con menos homicidios dolosos a nivel nacional desde 2016, de acuerdo con cifras oficiales presentadas por el Gobierno Federal.

La información fue dada a conocer por Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Según los datos oficiales, en enero se registraron 2 494 homicidios dolosos, lo que representa el nivel más bajo para un primer mes del año en la última década.

Figueroa Franco explicó que la cifra refleja una tendencia a la baja en la violencia homicida, aunque subrayó que el reto en materia de seguridad continúa en distintas regiones del país.

Las autoridades señalaron que la disminución se observa en comparación con enero de años anteriores, incluido 2025, cuando los niveles de homicidios fueron más altos.

No obstante, se aclaró que la reducción no es uniforme en todas las entidades, ya que persisten focos de violencia en zonas específicas, lo que obliga a mantener estrategias de seguridad focalizadas.

El Gobierno Federal reiteró que continuará con el seguimiento mensual de los indicadores delictivos y con la evaluación de las acciones implementadas para reducir los homicidios en el país.

