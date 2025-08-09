Enfermedades del corazón, primera causa de muerte en México en 2024: INEGI

En 2024, México registró 818 mil 437 defunciones, de acuerdo con cifras preliminares dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Del total, el 97.3 % ocurrió dentro del mismo año, mientras que el resto corresponde a muertes sucedidas en años anteriores pero reportadas en este periodo.

Las cinco principales causas de muerte a nivel nacional fueron:

Enfermedades del corazón Diabetes mellitus Tumores malignos Enfermedades del hígado Accidentes

El informe detalla que el 89.6 % de los fallecimientos se debió a enfermedades y problemas relacionados con la salud, mientras que el 10.4 % tuvo su origen en causas externas, como accidentes, homicidios y suicidios.

En cuanto a la distribución por sexo, el 55.9 % de las muertes correspondió a hombres y el 44 % a mujeres. El 0.1 % restante no especificó el sexo.

Los datos provienen de 4 mil 930 fuentes informantes, que incluyen certificados de defunción emitidos por las Oficialías del Registro Civil y Servicios Médicos Forenses, así como actas de defunción y registros del Ministerio Público.

El INEGI precisó que las cifras son preliminares y que en noviembre de 2025 se publicará la estadística definitiva, tras una confronta con la Secretaría de Salud sobre defunciones maternas, muertes de menores de 5 años, homicidios y causas sujetas a vigilancia epidemiológica.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO