Además de despido injustificado, denuncian malos tratos por parte de ISSSTE hacia la enfermera que exhibió un ratón

El caso que ha tomado relevancia en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de Santa Rosalía, donde Verenice Zambrano, una enfermera que fue despedida tras exponer un video que mostraba un ratón en las instalaciones, dejó en evidencia un presunto conflicto que podrían involucrar la violación a los derechos laborales y actos que pondría en tela de juicio la integridad moral de los responsables.

La enfermera, acompañada por su abogado Alejandro Rojas, argumentó que su despido carece de justificación legal y moral, calificándolo como una acción injusta.

Asimismo, relató que ha sido objeto de hostigamiento y acoso en su hogar, con visitas no autorizadas de sus superiores y colocación de documentos en su vivienda. Actos que considera, van en contra de su privacidad y derechos individuales. Además, destacó que su gremio enfrenta miedo y preocupación, ya que aunque muchos respaldan su causa, temen represalias por parte de las autoridades.

Por su parte, el abogado Torres agregó que tales acciones constituyen en delitos de acoso laboral e intimidación y mencionó que Ignacio Inzunza Tamayo, el subdelegado del ISSSTE en Baja California Sur, estaría actuando en contra de la Ley Federal del Trabajo.

Asimismo, enfatizó que el despido de la extrabajadora de la dependencia no se ajusta a lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, específicamente en lo relacionado con la probidad y honradez, asegurando que no cometió ningún acto deshonesto o indebido que justificara su despido.

El abogado también señaló la presencia de supuesto nepotismo en el ISSSTE Santa Rosalía, donde el administrador y la encargada de recursos humanos son pareja. Insinuó que esta situación podría haber influido en el despido de la enfermera y haber sido objeto de actos de desprestigio por parte de la pareja. Asimismo, aseguró que tales acciones no solo vulneran sus derechos laborales, sino que también afectan sus derechos humanos.

Mencionó que ambos acudieron a la vivienda de Verenice con la finalidad de desprestigiarla.

La enfermera compartió cómo estas acciones incluyeron visitas a su domicilio, preguntas dirigidas a su hijo y la colocación de documentos en la pared de su cochera. Estos incidentes trascienden la esfera profesional y plantean preocupaciones sobre la seguridad y tranquilidad de la personal de salud y su familia.

“Estuvieron yendo a mi domicilio; comentaron con los vecinos que si donde vivían, a mi hijo lo hostigaron preguntándole que si dónde estaba, que si cuándo había salido de viaje, que si a qué había ido. No tienen por qué hostigar ni estar preguntando nada”, mencionó Verenice.

Informó que los documentos relacionados con su despido fueron colocados de manera visible en la pared de su cochera, en lugar de ser entregados directamente a ella. Además, señaló que sus vecinos fueron abordados y cuestionados sobre su paradero y que incluso su camioneta fue bloqueada en la entrada de su casa.

“Pegaron los documentos en la pared de mi cochera. A mí no me los entregaron físicamente, el documento del despido. Al vecino le estuvieron preguntando por mí, atravesaron la camioneta en la entrada de mi casa y con eso es más que suficiente para que la gente que está a mi alrededor, aparte de los vecinos supieran por qué me estaban buscando”.