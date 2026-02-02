Violencia en la Liga MX: cuatro detenidos tras riña entre aficionados de Puebla y Toluca

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó un saldo de cuatro sujetos detenidos luego de una riña registrada al finalizar el encuentro correspondiente a la Liga MX. Los hechos ocurrieron en el estacionamiento del Estadio Cuauhtémoc, donde la tensión entre los grupos de animación escaló hasta llegar a los golpes, obligando a la intervención inmediata de las fuerzas del orden.

De acuerdo con los reportes oficiales, el altercado comenzó cuando un grupo de aficionados de Puebla y Toluca intercambiaron insultos tras el silbatazo final. La falta de protocolos de segregación en zonas comunes permitió que el conflicto pasara a las agresiones físicas, dejando a varias personas con lesiones menores que fueron atendidas por paramédicos en el sitio.

Los individuos detenidos fueron trasladados al Ministerio Público para determinar su situación jurídica y aplicar las sanciones correspondientes conforme a la Ley de Seguridad Deportiva. La Liga MX emitió un comunicado informando que se revisarán las cámaras de vigilancia para identificar a más involucrados y aplicar el veto mediante el sistema Fan ID.

Este incidente se suma a una lista de altercados que han puesto bajo la lupa la seguridad en los estadios del país. A pesar de los esfuerzos por erradicar las “barras bravas”, los encuentros entre aficionados de Puebla y Toluca han presentado roces en el pasado, lo que subraya la necesidad de reforzar los anillos de seguridad en partidos considerados de alto riesgo por la cercanía geográfica entre ambas sedes.

Estadísticas recientes de seguridad pública indican que el consumo de alcohol en los estacionamientos es el principal detonante de estas riñas. Las autoridades de Puebla han señalado que se endurecerán los operativos de vigilancia para evitar que el número de detenidos por estas causas siga en aumento, garantizando así un ambiente familiar para los asistentes.

La directiva del club local lamentó los hechos de los aficionados y aseguró que colaborará estrechamente con la Fiscalía General del Estado para que los responsables no vuelvan a ingresar a un recinto deportivo, reafirmando su postura de cero tolerancia ante la violencia.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/