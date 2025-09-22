Enfrentamiento armado en Teocaltiche deja muertos y detenidos

Un violento enfrentamiento armado en Teocaltiche, Jalisco, resultó en la muerte de al menos cuatro personas y la detención de otras cinco el pasado domingo. El incidente, que involucró a personal del Ejército Mexicano y a un grupo de civiles armados, elevó la tensión en la región y provocó una fuerte movilización de las fuerzas de seguridad.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del domingo 21 de septiembre de 2025, en la comunidad de Agua Tinta. Según los informes, la confrontación se originó cuando los militares, en labores de patrullaje, le marcaron el alto a los ocupantes de una camioneta.

Los sujetos ignoraron la orden, intentaron escapar y comenzaron a disparar contra los soldados

¿Cómo se originó este enfrentamiento?

La agresión inicial por parte de los civiles armados dio comienzo a una persecución en la zona. Como respuesta, se implementó un considerable operativo de seguridad en el que participaron tanto el personal militar como agentes de la policía de Jalisco

Las autoridades procedieron a acordonar el perímetro donde finalizó el enfrentamiento para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes ofrezcan un parte oficial sobre los hechos y definan la situación legal de las personas aseguradas tras la confrontación.