Enfrentamiento en Acapulco deja seis detenidos

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), junto con Policía Estatal de Guerrero, Fiscalía y Policía Estatal de Morelos, detuvieron a seis personas vinculadas con una agresión hacia elementos de seguridad en Acapulco, Guerrero.

Los hechos ocurrieron luego de que agentes de SSPC que realizaban labores de vigilancia y recorridos de seguridad en colonias de Acapulco fueron agredidos por sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta. Al encontrarse en riesgo, el personal repelió la agresión conforme a los protocolos de actuación correspondientes.

De manera coordinada con autoridades estatales y municipales se realizó un despliegue operativo para ubicar y detener a los demás involucrados, fue así que mediante el análisis de las cámaras de monitoreo se ubicó y dio alcance en la autopista del Sol, a la altura de la caseta Paso-Morelos a una camioneta de color azul donde viajaban tres hombres, a los cuales se les marcó el alto y se les realizó una revisión de seguridad, donde les hallaron 90 dosis de cristal y 10 de marihuana.

Al continuar con las indagatorias, en coordinación con autoridades estatales de Morelos, en Cuernavaca, se detuvo a un hombre identificado como jefe de plaza de un grupo criminal con operación en Acapulco, Guerrero y una mujer que lo acompañaba.

Además, en la colonia Progreso del municipio de Acapulco, Guerrero, tras un alertamiento por parte de centros monitoreo, las autoridades aseguraron en un domicilio tres armas de fuego cortas, un arma larga, nueva cargadores, más de 200 cartuchos útiles y una motocicleta.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinaran su situación legal.