Violento ataque del CJNG en Tepalcatepec desata operativo militar y deja tensión en Michoacán

En las primeras horas de este 23 de octubre, un fuerte operativo armado del CJNG irrumpió en la comunidad de Los Olivos, ubicada a pocos cientos de metros de la cabecera municipal de Tepalcatepec, municipio de la región de Tierra Caliente, Michoacán.

Según los reportes, el ataque incluyó ráfagas de rifles de grueso calibre y la movilización de sicarios por las calles del poblado.

El enfrentamiento en Tepalcatepec podría haber sido una disputa por plazas

Ante la gravedad de los hechos, se desplazó hacia la zona un helicóptero militar, dejando patente el nivel de alerta de las fuerzas federales y estatales ante la incursión.

También fueron vistas ambulancias que transitaban por la carretera hacia el sitio de los enfrentamientos, lo que indica que ya había víctimas o daños por la refriega.

La localidad de Tepalcatepec formaba parte del territorio de Juan José Farias, “El Abuelo”, señalado por las autoridades como uno de los principales líderes del crimen organizado en la zona, incluso con recompensa internacional.

El ataque del CJNG en esta plaza implica que la disputa por el control territorial en la Tierra Caliente de Michoacán continúa elevada y que las fuerzas de seguridad están bajo presión.

Fuentes oficiales no han dado a conocer cifras de fallecidos, heridos ni detenidos tras el ataque.

Por su parte, escuelas del municipio cancelaron clases tras lo sucedido, asegurando la seguridad tanto de los estudiantes como de los trabajadores.

La población de Tepalcatepec y sus alrededores se mantiene en alerta máxima ante la posibilidad de nuevos ataques o represalias.