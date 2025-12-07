Enfrentamiento frente a Zona Naval de Puerto Vallarta deja lesionados

Un fuerte Enfrentamiento ocurrido la tarde de este sábado afuera de la 12 Zona Naval de Puerto Vallarta dejó como saldo varios lesionados y una amplia movilización de corporaciones de seguridad en la avenida Francisco Medina Ascencio. El hecho generó alarma entre residentes y visitantes que transitaban por la zona en ese momento.

De acuerdo con la información preliminar, dos marinos resultaron lesionados durante el intercambio de disparos y fueron trasladados de emergencia al Hospital Regional. Personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional mantuvo un resguardo estricto en el nosocomio, restringiendo el acceso mientras se valoraba la condición de los heridos.

En el lugar del Enfrentamiento, autoridades localizaron una pistola y un cuchillo que quedaron tirados sobre la vía pública, a escasos metros del acceso vehicular a la base naval. Elementos del Ejército establecieron un cerco amplio mientras agentes de la Policía Municipal apoyaban en el control del tránsito y el retiro de curiosos.

La circulación sobre la lateral de la avenida quedó parcialmente bloqueada debido al operativo de contención y al despliegue de unidades de seguridad federal y local, lo que generó retrasos vehiculares durante varias horas.

Hasta el momento, no existe un reporte oficial por parte de la Secretaría de Marina ni de la Fiscalía del Estado respecto al estado de salud de los lesionados ni sobre las causas que habrían detonado la agresión entre los propios elementos. Fuentes consultadas señalaron que, según expresaron, será la información recabada en las próximas horas la que permitirá aclarar el origen del episodio.

La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación y que trabaja de forma conjunta con mandos navales para esclarecer el incidente, revisar el armamento asegurado y determinar responsabilidades.