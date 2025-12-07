Enfrentamiento en Zona Naval de Puerto Vallarta quedó grabado en video

Un enfrentamiento ocurrido a las afueras de la 12a Zona Naval de Puerto Vallarta dejó como resultado a un civil armado abatido, luego de que se aproximara de forma directa y amenazante hacia la entrada principal del recinto militar.

Un video difundido recientemente mostró el momento exacto en que el individuo llegó al acceso de la base caminando, empuñando una pistola y apuntando en varias direcciones, lo que generó una respuesta inmediata por parte de los marinos que custodiaban el lugar.

Las imágenes revelaron que el sujeto quien fue identificado como Landon Dilan, de 18 años de edad, actuó solo durante el enfrentamiento. El hombre avanzó de manera decidida hacia la puerta de ingreso, mientras mantenía el arma levantada y dirigida hacia el personal militar. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, los elementos navales mantuvieron posición defensiva y activaron el protocolo de seguridad al detectar la amenaza frontal.

En el video se observa que el individuo gesticuló y pareció dirigirse verbalmente a los uniformados, aunque la falta de audio impidió conocer el contenido de sus palabras. La tensión aumentó conforme el agresor avanzó más allá del punto de vigilancia, ingresando al pasillo peatonal destinado al control de acceso.

Fue en ese momento cuando uno de los marinos efectuó un disparo, acción que logró detener el ataque de inmediato. El impacto dejó al hombre en el suelo y lesionado, lo que permitió que el personal naval procediera a asegurar el área y controlar la situación en cuestión de segundos.

El sujeto, descrito como un civil armado, permaneció inmóvil tras el proyectil y continuó bajo custodia mientras se realizaba una inspección preventiva. Según el video, el individuo todavía sostenía la pistola antes de caer, y llevaba consigo un chaleco, aunque no se precisa si tenía algún tipo de blindaje.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre intentó ingresar de forma agresiva a la base militar, situación que obligó a los uniformados a repeler la amenaza para proteger las instalaciones.

Las autoridades indicaron que se integrará el material audiovisual a la carpeta de investigación que será encabezada por la Fiscalía del Estado, la cual determinará si el atacante presentaba alguna herida adicional o si se encontraba bajo efectos de alguna sustancia.

Secretaría de Marina da a conocer el parte

La Secretaría de Marina–Armada de México confirmó la tarde de este sábado que el incidente registrado afuera de la guardia en prevención de la Décima Segunda Zona Naval fue atendido bajo los protocolos establecidos y en estricto apego a la ley.

De acuerdo con el comunicado oficial 035/2025, un civil se presentó en el acceso principal solicitando información; sin embargo, de manera repentina mostró un objeto con características similares a un arma de fuego, con el cual habría amenazado al personal naval.

Ante la agresión, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata activaron los protocolos de seguridad para resguardar las instalaciones, proteger al propio individuo y garantizar la integridad de ciudadanos y personal militar. Pese a las reiteradas órdenes para que depusiera su actitud y entregara el objeto, el sujeto mantuvo una conducta agresiva.

Siguiendo el Manual del Uso de la Fuerza, los marinos aplicaron medidas graduales hasta lograr su control mediante disparos discapacitantes, señala la dependencia.

Luego de asegurar la situación, personal de sanidad naval brindó atención médica al hombre, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento especializado.