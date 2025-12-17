Enfrentamientos se registran este miércoles en Escuinapa, Sinaloa

Enfrentamiento entre civiles armados dejó al menos tres personas muertas y cinco vehículos quemados la mañana del miércoles en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, de acuerdo con reportes de seguridad. Los hechos se registraron en distintos puntos del municipio y provocaron bloqueos carreteros, así como un amplio despliegue de fuerzas federales.

Las primeras agresiones ocurrieron en las inmediaciones de la colonia Insurgentes, en el cruce hacia la comunidad de El Roblito. En ese sitio, autoridades localizaron a tres personas sin vida: dos de ellas calcinadas dentro de un vehículo y una más a un costado de otra unidad.

De manera casi simultánea, la Autopista Mazatlán-Tepic fue cerrada durante varias horas debido a bloqueos con vehículos quemados. A la altura del kilómetro 182 se localizaron dos tractocamiones con caja en llamas, mientras que otra unidad de carga fue siniestrada en el kilómetro 183, lo que obligó a suspender la circulación.

Personal de seguridad mantuvo labores para retirar las unidades dañadas y restablecer el tránsito, mientras continuaron los recorridos de vigilancia en la zona.

Tras los reportes de violencia, se activó un operativo interinstitucional con la participación de la Secretaría de la Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y corporaciones estatales. Además, se instaló un punto de vigilancia frente al Hospital IMSS Bienestar.

El despliegue se amplió al espacio aéreo con sobrevuelos de helicópteros y una avioneta de la Secretaría de Marina, como parte de las acciones implementadas para reforzar la seguridad y prevenir nuevos hechos violentos en Escuinapa, Sinaloa.