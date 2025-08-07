Reactivan vivero tras 12 años para enfrentar sequía en comunidades rurales

En respuesta a la crisis hídrica que enfrenta el sector agropecuario de Baja California Sur, el Gobierno del Estado entregó más de 400 pacas de sorgo forrajero a productores de las comunidades de San Luis Gonzaga, Tepentú y La Presa, como parte de una estrategia de emergencia para mitigar los efectos de la sequía.

La acción fue encabezada por la Secretaría de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario (SEPADA), cuyo titular, José Alfredo Bermúdez Beltrán, explicó que este apoyo forma parte de los resultados obtenidos en la primera etapa de siembra de forraje en el vivero de Comondú, reactivado tras 12 años de abandono por instrucción del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío.

“Esta entrega es una muestra de que estamos transformando el campo sudcaliforniano con hechos, no con discursos. Nuestra prioridad es el bienestar de las comunidades más vulnerables”, subrayó Bermúdez.

TE PUEDE INTERESAR: BCS desmiente caída turística: La Paz recibe 64 mil visitantes en julio

El funcionario detalló que, en coordinación con productores del Valle de Santo Domingo, se invirtieron más de 4 millones de pesos en la rehabilitación del vivero y su equipamiento, con el objetivo de garantizar el suministro de alimento para el ganado en zonas de agostadero, evitando así pérdidas económicas para cientos de familias que dependen de esta actividad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.