¿Enjambre Sísmico? más de 3 mil réplicas tras el sismo de 6.5 en San Marcos

La actividad sísmica en Guerrero continúa mostrando una fase intensa de ajuste tectónico luego del sismo de magnitud 6.5 registrado el pasado 2 de enero en San Marcos, con un acumulado de 3,543 réplicas contabilizadas hasta la mañana de este 8 de enero de 2026. El fenómeno confirma la prolongada liberación de energía en una de las regiones con mayor actividad sísmica del país.

El seguimiento del evento principal revela que la réplica de mayor magnitud alcanzó los 4.7 grados, sin que se hayan reportado daños graves asociados a estos movimientos posteriores. Aunque la mayoría de las réplicas han sido de baja intensidad, su frecuencia es consistente con el comportamiento esperado tras un sismo fuerte, particularmente en zonas de subducción activa como la costa del Pacífico mexicano.

Durante la madrugada de este jueves, el Servicio Sismológico Nacional también registró una actividad moderada en el sur y suroeste del país, con movimientos de baja a moderada magnitud distribuidos en diversas entidades. Los eventos ocurrieron principalmente entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, un patrón común en secuencias sísmicas activas.

Guerrero volvió a concentrar el mayor número de temblores, especialmente en la región de San Marcos y áreas cercanas. Los sismos alcanzaron magnitudes de hasta 3.9 grados y se localizaron tanto en zonas costeras como rurales, a profundidades que oscilaron entre los 3 y los 21 kilómetros, lo que explica que algunos hayan sido percibidos por la población sin generar afectaciones.

En Chiapas, la actividad se concentró en las inmediaciones de Pichucalco, donde se reportaron varios eventos con magnitudes entre 2.2 y 2.9 grados. Estos movimientos fueron superficiales, con profundidades cercanas a los 3 kilómetros, y ocurrieron de manera consecutiva, una característica habitual en regiones con fallas activas.

Oaxaca también registró sismos relevantes, principalmente al sur de San Pedro Pochutla y en las cercanías de Pinotepa Nacional. Las magnitudes oscilaron entre 3.3 y 3.8 grados, con un caso particular de mayor profundidad que alcanzó los 123 kilómetros, un tipo de evento menos perceptible en superficie pero clave para el monitoreo geodinámico.

Otros estados como Baja California Sur, Colima, Michoacán y Puebla presentaron movimientos aislados, todos menores a 4 grados. Estos temblores, considerados menores a moderados, no suelen provocar daños estructurales y ocurrieron lejos de zonas urbanas densamente pobladas, lo que redujo cualquier riesgo para la población.

La recurrencia de estos fenómenos se explica por la ubicación geográfica de México, asentado sobre la interacción de cinco placas tectónicas: Caribe, Norteamérica, Pacífico, Rivera y Cocos. Esta compleja convergencia convierte al país en una de las regiones con mayor sismicidad del mundo, donde los ajustes constantes del subsuelo forman parte de su dinámica natural.

