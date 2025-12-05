Enoc Leaño recibe la Medalla al Mérito Artístico y Cultural en Baja California Sur

El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío encabezó la ceremonia en la que el actor sudcaliforniano Enoc Leaño recibió la Medalla al Mérito Artístico y Cultural, distinción otorgada por los tres poderes del estado en reconocimiento a su amplia trayectoria y a su contribución al desarrollo cultural de Baja California Sur.

Reconocimiento a la identidad cultural

Durante la sesión solemne del Congreso, el mandatario subrayó que el trabajo de Leaño ha sido determinante para fortalecer la identidad cultural de la entidad.

Resaltó que su labor no sólo abarca el cine, sino también proyectos que recuperan raíces, memoria y sentido comunitario.

Castro Cosío recordó que su administración ha aumentado la inversión destinada a la cultura y actividades artísticas en todo el estado.

Reflexión sobre el papel del arte

Enoc Leaño compartió una reflexión profunda sobre el papel del arte en la transformación social:

“El arte trabaja a través de la metáfora, va directamente al subconsciente y al inconsciente, y ahí es donde se generan los verdaderos cambios”.

Añadió que más allá de programas de gobierno, lo esencial es trabajar con visión y amor, cualidades que deben guiar cualquier proyecto cultural.

El Congreso y su responsabilidad

Al ser cuestionado sobre la importancia de que el Congreso reconozca a figuras artísticas, Leaño señaló:

“Al ser la representación del pueblo, también tiene que voltear a ver al pueblo”.

Agradeció el reconocimiento y destacó que más de tres décadas respaldan su quehacer artístico.

Inspiración y mensaje a la juventud

Sobre sus motivaciones para continuar impulsando proyectos en Baja California Sur, enfatizó que su única fuente de inspiración es el amor:

“El amor a mi tierra, el amor a mi profesión y el amor a la creatividad, que es la única que nos puede salvar”.

Finalmente, envió un mensaje a las y los jóvenes que inician una carrera artística o cinematográfica:

“Que no se rajen… decidan qué van a hacer con su futuro para que no estén dando tumbos. Nadie les va a regalar nada”.

Orgullo sudcaliforniano

Con este homenaje, Baja California Sur celebra a un creador que ha regresado a su tierra para continuar construyendo proyectos que fortalecen el orgullo sudcaliforniano y mantienen vivo el impulso cultural del estado.