VIDEO: Enorme socavón se abre frente a hospital de Bangkok y se ‘traga’ todo

Un estruendo y el colapso de la tierra despertaron al distrito de Sam Sen en Bangkok la mañana del 24 de septiembre.

Un enorme socavón, de aproximadamente 30 metros de ancho y hasta 50 metros de profundidad, se abrió en la calle frente al Hospital Vajira, devorando postes de electricidad y vehículos policiales.

El dramático incidente, captado en video, ocurrió a las 07:13 horas y, afortunadamente, no dejó heridos ni víctimas mortales.

La causa del desastre fue identificada rápidamente por el gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, quien señaló directamente a las obras de construcción de la Línea Púrpura del metro como responsables.

¿Cómo se abrió el socavón en Bangkok?

Según la investigación preliminar, hubo falla estructural en la unión entre el túnel y la futura estación subterránea del hospital. Esto provocó que la tierra comenzara a filtrarse hacia el interior de la excavación.

La rotura de tuberías de agua agravó la situación, al arrastrar aún más sedimento y acelerar el hundimiento.

El colapso ha generado una crisis de seguridad e infraestructura en la capital tailandesa, reavivando las preocupaciones sobre los riesgos de los megaproyectos urbanos

El Primer Ministro, Anutin Charnvirakul, tras inspeccionar la zona, advirtió que las reparaciones podrían tardar al menos un año y anunció que su gabinete discutiría el asunto con carácter de urgencia.

LEE MÁS: Un muerto y dos heridos en ataque a centro de detención de migrantes en EEUU

¿Cuánto daño provocó el socavón en Bangkok?

El impacto del socavón se extendió más allá de la calle. La Estación de Policía de Samsen, un edificio de cinco pisos, está en riesgo después de que varios de sus pilotes de cimentación resultaron dañados.

Por su parte, el Hospital Vajira, aunque se considera estructuralmente seguro, suspendió todos sus servicios ambulatorios por al menos dos días, afectando a unos 3,500 pacientes con citas programadas.