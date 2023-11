Enorme zanja en colonia Guerrero tiene 6 meses sin arreglar

En la colonia Guerrero, en el municipio de La Paz, los vecinos que viven por la Avenida Reforma entre las calles México y Melitón Albáñez sufren desde meses por una zanja que recorre gran cantidad del camino, con una extensión aproximada de 15 metros de largo que pasa por en medio y obliga a los carros a tener que esquivar los números baches.

Martha comenta que aunque existen numerosos reportes en toda la ciudad con problemáticas similares, no es excusa para que hayan tardado tanto tiempo en atenderlos y parte de la obligación de las autoridades proporcionarles una ciudad limpia y libre de daños.

Denuncian enorme zanja en la colonia Guerrero

Hay muchos problemas en toda La Paz, hay muchos, no nada más, aquí están los problemas de baches y de zanjas, están en toda La Paz y hay mucha basura también, no puede uno decir si antes o después era mejor, simplemente pedir a las autoridades que hagan su trabajo porque pagamos impuestos, todos pagamos impuestos de alguna manera y lo mejor es que uno tenga su lugar limpio y funcionando bien”.

Miguel agregó que el peligro no solo es para los vehículos que diariamente cruzan por ahí debido a que tanto niños como adultos mayores transitan por esa calle debido a que se encuentra cercana la Secundaria Técnica No. 1.

“Los carros se dañan, la suspensión, los amortiguadores y pues son la mayoría de los autos que se dañan por este tipo de ocasiones que vemos ahí en las zanjas, hoyos, baches y todo eso, duran bastante tiempo sin arreglar y sí se perjudica realmente. La ciudad de La Paz no es tan grande como para no poder arreglar este tipo de problemas, por lo que la sugerencia es que se le dé atención rápidamente precisamente para evitar cualquier tipo de problema, ya sea para los autos o también para las personas”.

Veronica explicó que en su caso tiene que cuidarse el doble cada que llega a trabajar para no dañar su automóvil y en el caso de los vecinos comentó que muchos de ellos al salir de sus cocheras suelen accidentalmente golpear su carrocería por la zanja.

“Tiene mucho tiempo, tiene ya desde la lluvia. Todos los días tenemos que transitar aquí y siempre es lo mismo, no hay por dónde hacerse porque si te haces a un lado caes en un baches y te haces al otro también sigues cayendo al mismo bache, entonces ya es bastante molesto eso, ojalá que las autoridades puedan venir ya a solucionar no solamente parchar porque no es solamente esta calle es más atrás, más adelante incluso en la esquina también tenemos la misma problemática”.