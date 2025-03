“Enrique Iglesias” falso estafa a mujer de 63 años con romance virtual

Una historia de engaño y desilusión ha dejado a una mujer de 63 años con el corazón roto y un vacío en su cuenta bancaria. Guadalupe, de quien se desconoce su origen, cayó en la trampa de un estafador que se hizo pasar por el cantante Enrique Iglesias, utilizando un chat de fans como plataforma para su engaño.

La mujer, tras ingresar a un grupo de admiradores del cantante, fue contactada por un individuo que se identificó como el propio Enrique Iglesias. Durante dos años, este impostor mantuvo una comunicación constante con Guadalupe, alimentando una ilusión romántica con promesas de amor y matrimonio. Incluso, le mostró una fotografía de un supuesto anillo de compromiso.

Los mensajes del estafador lograron convencer a Guadalupe de la autenticidad de su identidad y de sus sentimientos.

La intensidad de esta relación virtual llevó a Guadalupe a tomar la decisión de abandonar a su esposo, Martín, para fugarse con el supuesto cantante.

La estafa no se limitó a las promesas románticas. A lo largo de la relación, el impostor solicitó a Guadalupe dinero en forma de tarjetas de regalo, acumulando un total de más de 3 mil dólares. Además, le pidió fotografías íntimas. Los pretextos para las solicitudes de dinero variaban, desde la necesidad de reparar su computadora hasta la petición de apoyo financiero.

Guadalupe, aún afectada por el engaño, envió un mensaje entre lágrimas al verdadero Enrique Iglesias, expresando la sinceridad de sus sentimientos y pidiendo claridad sobre la situación.

“Enrique, si me estás viendo. Lo que siento yo, es sincero. Mi matrimonio se está yendo porque estoy enamorada de ti. Quisiera saber si eres tú para arreglar esto. Si me estás diciendo que me vaya contigo y todo eso, que te vas a casar conmigo, si no, pues también dime la verdad, para quedarme ya en paz con mi matrimonio”.