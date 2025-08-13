Enrollados: ¿Dónde y cuándo comprar los boletos del regreso de Otro Rollo EN VIVO?
La venta general de boletos para el regreso de Otro Rollo en formato teatral, bajo el nombre “Enrollados”, inicia el viernes 15 de agosto a las 11:00 am. Los boletos estarán disponibles en línea y en puntos de venta autorizados.
El proyecto reúne a Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España en funciones diseñadas para mantener la cercanía con el público, con teatros de entre 3 mil y 5 mil asientos.
Fechas y sedes confirmadas de “Enrrollados” en México
15 de enero, Mexicali – Auditorio PSF
16 de enero, Tijuana – Foro Tijuana
17 de enero, Hermosillo – Centro de Usos Múltiples
21 de enero, Torreón – Coliseo Centenario
22 de enero, Saltillo – Parque de las Maravillas
24 de enero, Monterrey – Showcenter Complex
28 de enero, Toluca – Teatro Morelos
31 de enero, CDMX – Pepsi Center
4 de febrero, Pachuca – Auditorio Explanada
5 de febrero, Puebla – Auditorio Metropolitano
6 de febrero, Mérida – Foro GNP
7 de febrero, Veracruz – Auditorio Benito Juárez
11 de febrero, Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez
12 de febrero, León – Poliforum
13 de febrero, Aguascalientes – Centro de Convenciones
18 de febrero, Chihuahua – Arena Córner Sport
21 de febrero, Guadalajara – Teatro Galerías
28 de febrero, San Luis Potosí – Tangamanga
Así será el show “Enrollados”
El show revive los mejores momentos de Otro Rollo, con secciones como “El Monólogo”, “El Reportaje”, “La Caja” y “Cotorreando la Noticia”, además de parodias musicales y especiales como “La Carrera de Botargas” y “La Pesera del Amor”.
Esta es la oportunidad de ver Adal Ramones, Yordi Rosado y el resto del elenco en vivo, en un espectáculo pensado para mantener la cercanía y diversión que caracterizó al programa original.