Enrollados: ¿Dónde y cuándo comprar los boletos del regreso de Otro Rollo EN VIVO?

La venta general de boletos para el regreso de Otro Rollo en formato teatral, bajo el nombre “Enrollados”, inicia el viernes 15 de agosto a las 11:00 am. Los boletos estarán disponibles en línea y en puntos de venta autorizados.

El proyecto reúne a Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España en funciones diseñadas para mantener la cercanía con el público, con teatros de entre 3 mil y 5 mil asientos.

Fechas y sedes confirmadas de “Enrrollados” en México

15 de enero, Mexicali – Auditorio PSF

16 de enero, Tijuana – Foro Tijuana

17 de enero, Hermosillo – Centro de Usos Múltiples

21 de enero, Torreón – Coliseo Centenario

22 de enero, Saltillo – Parque de las Maravillas

24 de enero, Monterrey – Showcenter Complex

28 de enero, Toluca – Teatro Morelos

31 de enero, CDMX – Pepsi Center

4 de febrero, Pachuca – Auditorio Explanada

5 de febrero, Puebla – Auditorio Metropolitano

6 de febrero, Mérida – Foro GNP

7 de febrero, Veracruz – Auditorio Benito Juárez

11 de febrero, Querétaro – Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

12 de febrero, León – Poliforum

13 de febrero, Aguascalientes – Centro de Convenciones

18 de febrero, Chihuahua – Arena Córner Sport

21 de febrero, Guadalajara – Teatro Galerías

28 de febrero, San Luis Potosí – Tangamanga

Así será el show “Enrollados”

El show revive los mejores momentos de Otro Rollo, con secciones como “El Monólogo”, “El Reportaje”, “La Caja” y “Cotorreando la Noticia”, además de parodias musicales y especiales como “La Carrera de Botargas” y “La Pesera del Amor”.

Esta es la oportunidad de ver Adal Ramones, Yordi Rosado y el resto del elenco en vivo, en un espectáculo pensado para mantener la cercanía y diversión que caracterizó al programa original.