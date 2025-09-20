Ensenada bajo ataque: balaceras y bloqueos contra instalaciones de la Fiscalía

Grupos armados ejecutaron una serie de ataques simultáneos contra instalaciones de la Fiscalía General del Estado en este municipio. Los hechos, ocurridos en la madrugada, incluyeron balaceras, narco bloqueos con vehículos incendiados y el lanzamiento de artefactos explosivos caseros.

La violencia se desató en al menos tres puntos de la ciudad, incluyendo las oficinas centrales de la dependencia. Las autoridades confirmaron daños materiales considerables en inmuebles y patrullas, pero no reportaron pérdidas humanas durante los ataques.

LEER MÁS: Choque e incendio de vehículos en kilómetro 85 de la Carretera Transpeninsular

Modalidad de los ataques y respuesta oficial

Los agresores utilizaron métodos coordinados para perpetrar los hechos. Se registraron bloqueos de calles con camiones y automóviles en llamas en las principales avenidas, una estrategia habitual para dificultar el acceso de las fuerzas de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja Carolina implementó de inmediato un operativo de contención y rastreo. Elementos de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se desplegaron para reforzar la seguridad en la región y buscar a los responsables.

Contexto de violencia en la región

Estos ataques contra instituciones del Estado no son aislados en el contexto de la guerra contra el narcotráfico en México. Ensenada, como municipio clave en las rutas del crimen organizado, ha experimentado picos recurrentes de violencia entre grupos que disputan el control.

Expertos en seguridad señalan que estos actos de violencia extrema buscan amedrentar a las autoridades y proyectar poder. La Fiscalía de Baja California ha sido un blanco recurrente en la estrategia de grupos delictivos para desestabilizar la entidad.

Consecuencias y alerta a la población

Tras los hechos, las autoridades emitieron una alerta de seguridad para recomendar a la población evitar las zonas conflictivas. Se reportaron afectaciones a la movilidad urbana por los bloqueos y se suspendieron actividades escolares y administrativas en los alrededores.

LEER MÁS: Violento ataque en fraccionamiento de Yautepec deja a dos mujeres y un hombre asesinados a balazos

Hasta el momento, ningún grupo delictivo se ha adjudicado los ataques. Las investigaciones se mantienen abiertas para identificar y capturar a los implicados en estos actos de desafío a las instituciones.