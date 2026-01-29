Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 29 de Enero, 2026
Los Cabos

Entrega alcalde Christian Agúndez apoyo a pescador de La Playa

El alcalde Christian Agúndez entregó un motor fuera de borda a un pescador de La Playa, en San José del Cabo, como parte de los apoyos al sector pesquero.
29 enero, 2026
Christian Agúndez entrega motor fuera de borda a pescador de La Playa

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Como parte de los compromisos asumidos con la ciudadanía, el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez , entregó un motor fuera de borda a un pescador de la comunidad de La Playa , en San José del Cabo.

El beneficiario fue el señor Felipe Aripez , quien recibió personalmente el apoyo en su domicilio. Durante la entrega, el alcalde Christian Agúndez reiteró el respaldo de la XV Administración Municipal de Los Cabos a las familias del municipio.

El presidente municipal destacó que apoyar a la pesca no solo impulsa esta actividad productiva, sino que también fortalece la economía local y la seguridad alimentaria , de la que dependen cientos de familias en el municipio.

Agúndez Gómez recordó que esta entrega responde a un compromiso previo , asumido durante una audiencia pública en la colonia La Ballena , donde el pescador expuso su solicitud de apoyo.

“Vamos a estar procurando apoyando a todos los pescadores que así lo solicitan. A través de la Dirección y Coordinación de Pesca se estará presente, no solo con las cooperativas, sino también con las personas que manifiesten alguna solicitud. Estamos muy contentos por este motor que hemos entregado y estamos seguros de que habrá mucho éxito en la pesca” , expresó el alcalde Christian Agúndez .

Por su parte, Felipe Aripez agradeció el respaldo del Gobierno Municipal de Los Cabos , y reconoció la voluntad del alcalde para fortalecer al sector pesquero, al tratarse de una actividad de la que dependen numerosas familias. Precisó que el apoyo consiste en un motor fuera de borda Yamaha de 115 caballos de fuerza .

Durante su visita a la comunidad de La Playa , el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez , también entregó tabletas electrónicas a dos alumnos de nivel primaria , además de escuchar y atender diversas solicitudes de habitantes, estableciendo acuerdos y compromisos.

Autor

  • Daniela Lara

    Reportera de sección policiaca de Tribuna de Los Cabos Licenciada en criminología egresada de la Universidad Mundial Campus Los Cabos, especialista en seguridad privada y técnicas criminalísticas. Soy criminóloga de profesión, pero reportera por vocación. Para mí el periodismo es una herramienta para impulsar políticas públicas para la prevención y erradicación del delito, así como de la impunidad.

