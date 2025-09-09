Karina de la O entrega apoyos a familias en colonias de Cabo San Lucas

Con el compromiso de mantener la cercanía con la ciudadanía , la delegada de Cabo San Lucas , Karina de la O Uribe , realizó la entrega de apoyos comunitarios en diferentes colonias de la delegación.

En esta ocasión, familias de Caribe Bajo, Cabo Fierro, Ampliación Palmas y López Obrador , entre otras, recibieron pollos y textiles de uso doméstico , como parte de las jornadas de apoyo impulsadas por la delegación.

La funcionaria destacó que estas acciones contribuyen a la economía familiar y atienden necesidades básicas de alimentación y descanso , en coordinación con la política de trabajo del alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez .

Lee más: Realizan jornada emergente de bacheo en Santa Rosa

“La entrega de apoyos no se detiene. Nuestro compromiso es seguir cerca de la gente, recorriendo las colonias, escuchando sus necesidades y llevando soluciones que les ayuden en el día a día. Continuaremos trabajando de manera constante para que más familias de Cabo San Lucas reciban beneficios que fortalezcan su bienestar y su calidad de vida”, finalizó de la O Uribe.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento