Lunes 8 de Septiembre, 2025
Los Cabos

Karina de la O entrega apoyos a familias en colonias de Cabo San Lucas

Con el objetivo de fortalecer la economía familiar, la delegada de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, entregó pollos y textiles en colonias como Caribe Bajo, Cabo Fierro y Ampliación Palmas.
Daniela Lara
8 septiembre, 2025
Realiza delegada Karina de la O entrega de apoyos en colonias de Cabo San Lucas

IMG: Ayuntamiento de Los Cabos

Con el compromiso de mantener la cercanía con la ciudadanía , la delegada de Cabo San Lucas , Karina de la O Uribe , realizó la entrega de apoyos comunitarios en diferentes colonias de la delegación.

En esta ocasión, familias de Caribe Bajo, Cabo Fierro, Ampliación Palmas y López Obrador , entre otras, recibieron pollos y textiles de uso doméstico , como parte de las jornadas de apoyo impulsadas por la delegación.

La funcionaria destacó que estas acciones contribuyen a la economía familiar y atienden necesidades básicas de alimentación y descanso , en coordinación con la política de trabajo del alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez .

“La entrega de apoyos no se detiene. Nuestro compromiso es seguir cerca de la gente, recorriendo las colonias, escuchando sus necesidades y llevando soluciones que les ayuden en el día a día. Continuaremos trabajando de manera constante para que más familias de Cabo San Lucas reciban beneficios que fortalezcan su bienestar y su calidad de vida”, finalizó de la O Uribe.

