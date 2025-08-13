Entrega de vales escolares en BCS inicia el 1 de septiembre de 2025

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur (SEP BCS) iniciará el 1 de septiembre de 2025 la entrega de vales escolares para útiles y uniformes, beneficiando a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de planteles públicos.

El director general de Educación Básica, José María Hernández Manríquez, informó que este programa representa una inversión superior a 73 millones de pesos y busca apoyar la economía de las familias al inicio del ciclo escolar 2025-2026. La distribución de los vales comenzará el 25 de agosto, cuando supervisores y jefes de sector los entreguen a directivos escolares, para que a partir del primer día de septiembre se repartan directamente a los alumnos.

Los montos establecidos son: 200 pesos para útiles escolares en todos los niveles, 325 pesos para uniformes de primaria y 450 pesos para uniformes de secundaria.

Hernández Manríquez aclaró que los vales son personalizados, por lo que madres, padres y tutores de estudiantes que concluyeron el tercer grado de preescolar o el sexto de primaria deberán solicitarlos directamente en la escuela donde se cursó el último grado.

En total, se cuenta con 99 proveedores y 156 establecimientos autorizados para el canje en los cinco municipios de la entidad. La lista completa está disponible en el portal oficial www.sepbcs.gob.mx, en el apartado Vales Escolares.

La fecha límite para canjear los vales será el 24 de octubre, por lo que las autoridades exhortan a realizar el trámite con tiempo para evitar contratiempos.