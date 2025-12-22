¡Atención niñas y niños de la colonia Laguna Azul de La Paz! CPS Media te llevará regalos de Navidad

CPS Media tiene regalos para ti este 24 de diciembre. Desde las 9:00 de la mañana, el equipo estará realizando una entrega de juguetes para niñas y niños en el kiosco de la colonia Laguna Azul, en La Paz, Baja California Sur, en una jornada pensada para compartir alegría en vísperas de Navidad.

La actividad está abierta para las familias que deseen acercarse y formar parte de este gesto solidario, que busca llevar un momento de felicidad a las infancias de la zona en una de las fechas más significativas del año.

Durante la jornada estarán presentes los locutores Pako Díaz, Carlos Alonso e Iván Castañón, así como los conductores Joaquín Sánchez y Francisco Butterfield, además de integrantes del equipo que diariamente acompaña a la audiencia a través de los distintos espacios de CPS Media.

LEER MÁS: México abre presas del norte para cumplir con la entrega de agua a Estados Unidos

Los juguetes que se entregarán fueron donados por quienes asistieron al evento de lucha libre “Luchando por una Sonrisa”, realizado el pasado 13 de diciembre en La Paz, donde el entretenimiento se convirtió en un canal para apoyar a la niñez.

Cada regalo representa la solidaridad de personas que decidieron sumar desde su posibilidad, y serán entregados con todo el amor del mundo, como un gesto genuino de la población que respaldó esta iniciativa de CPS Media.

Más allá de los juguetes, esta jornada busca dejar un mensaje claro: cuando la gente se une, es posible transformar pequeñas acciones en grandes sonrisas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.