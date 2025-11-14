Fortalecen la prevención del delito con entrega de patrullas en BCS
Con el objetivo de fortalecer la prevención del delito y garantizar la seguridad de las familias, el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío entregó 17 vehículos a las direcciones de Seguridad Pública de Mulegé, Loreto y Comondú.
La inversión superó los 18 millones de pesos, combinando recursos federales administrados por el Estado y aportaciones municipales. Estas unidades mejorarán la capacidad operativa de las corporaciones locales y su labor diaria en las comunidades.
Durante el evento, realizado en la Plaza de la Reforma y acompañado por los integrantes de la Mesa de Seguridad, el Gobernador destacó la importancia de mantener la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
“Cuando trabajamos juntos, logramos mejores resultados y mantenemos la paz y la tranquilidad de nuestros pueblos”, señaló.
La entrega incluyó 2 vehículos para Loreto, 8 unidades para Comondú (7 pick-up y 1 sedán) y 7 vehículos para Mulegé (3 pick-up, 2 sedanes y 2 camionetas). Estas unidades permitirán reforzar la prevención del delito y las tareas de patrullaje en cada municipio.
Castro Cosío reafirmó su compromiso de respaldar a las corporaciones de Seguridad Pública, consolidando acciones que fortalezcan la seguridad y protejan a la población en todo Baja California Sur.
