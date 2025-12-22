Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Lunes 22 de Diciembre, 2025
Los Cabos

Entregan 60 tinacos en Cabo San Lucas y difunden derechos de las mujeres

El apoyo busca aliviar la falta de agua en colonias y fortalecer la información para las mujeres
22 diciembre, 2025
Ayuntamiento de Los Cabos

Apoyo directo a las familias

En Cabo San Lucas se realizó la entrega de 60 tinacos a familias que enfrentan dificultades en el acceso al agua. La jornada fue organizada por la Dirección Municipal de Atención Ciudadana, en coordinación con la Delegación local, como parte de los programas sociales impulsados por el XV Ayuntamiento de Los Cabos.

Agua y derechos en la misma jornada

Además de los tinacos, se distribuyó la Cartilla de Derechos de las Mujeres, enviada por el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres (ISMujeres). El documento busca ser una herramienta de información y acompañamiento para las beneficiarias, reforzando la importancia de la igualdad y el respeto en la comunidad.

Prioridad a quienes más lo necesitan

La delegada municipal, Karina de la O Uribe, destacó que la encomienda es agilizar la entrega de apoyos, priorizando a las familias de menores recursos. Por su parte, la coordinadora de Atención Ciudadana en Cabo San Lucas, Dulce Martínez Cázarez, explicó que estos tinacos representan un respaldo directo para los hogares que sufren escasez de agua.

Martínez añadió que la coordinación amplió su horario de atención de 08:00 a 20:00 horas y que se instalaron módulos en distintas colonias para facilitar trámites y acercar servicios a la población.

La entrega de tinacos en Cabo San Lucas se convirtió en una jornada doble: un apoyo tangible para enfrentar la falta de agua y un recordatorio de que el bienestar también pasa por el conocimiento y defensa de los derechos de las mujeres.

