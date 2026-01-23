Entregan 42 apoyos asistenciales a familias vulnerables en Cabo San Lucas

El XV Ayuntamiento de Los Cabos mantiene de manera permanente la entrega de apoyos asistenciales en beneficio de familias que enfrentan situaciones de emergencia, informó el director municipal de Atención Ciudadana, Manuel Guerrero Avilés.

Durante la entrega de 42 apoyos asistenciales a familias de Cabo San Lucas, el funcionario explicó que estos recursos económicos están destinados a personas que atraviesan emergencias de salud, problemáticas sociales u otras eventualidades que requieren atención inmediata. Añadió que la entrega de apoyos asistenciales se realiza de forma semanal para brindar una respuesta adecuada a la ciudadanía.

Guerrero Avilés destacó el trabajo coordinado de la Coordinación de Atención Ciudadana en Cabo San Lucas, encabezada por Dulce Martínez Cázares. Precisó que se brinda atención continua de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas, además de disponibilidad permanente para atender emergencias, lo que ha fortalecido la capacidad de respuesta en la delegación.

Lee más: Bomberos de Cabo San Lucas refuerzan atención de emergencias con donación médica

Asimismo, adelantó que durante 2026 se pondrán en marcha nuevas acciones de asistencia social, entre ellas el programa Bloquetón , que contempla la entrega de un millón de bloques a la ciudadanía, así como la instalación de módulos de atención en colonias para acercar los servicios municipales a más familias.

Finalmente, señaló que estas iniciativas se implementarán una vez concluidos los trámites ante la Tesorería Municipal y Oficialía Mayor. También informó que en febrero se darán a conocer nuevas propuestas para fortalecer el trabajo territorial del Ayuntamiento de Los Cabos.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/