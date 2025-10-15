Entregan en BCS más de 300 tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar

El gobernador del estado, Víctor Manuel Castro Cosío, encabezó este miércoles, junto a Dhipna Yanssen Weichselbaum, delegada de Programas para el Desarrollo en Baja California Sur, la primera entrega de más de 300 tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de entre 60 y 64 años.

Durante el evento realizado en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), el mandatario destacó que este programa forma parte del proyecto integral impulsado por el Gobierno de México, orientado a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población.

Castro Cosío subrayó que esta estrategia comenzó con la atención a personas adultas mayores, y se ha ampliado para beneficiar también a personas con discapacidad y estudiantes de nivel medio superior, reflejando el compromiso de los gobiernos federal y estatal por generar bienestar e inclusión social.

Equidad, justicia y reconocimiento social

El gobernador destacó que estos programas no solo fortalecen la economía familiar, sino que también reconocen la trayectoria y el aporte social de quienes han contribuido al desarrollo del país.

“Llegamos para servir a la gente, no para servirnos de ella; queremos que haya para todas y para todos”, expresó el mandatario estatal.

Fortalecimiento del bienestar y la inclusión

Al concluir, Castro Cosío resaltó que la Pensión Mujeres Bienestar va más allá del apoyo económico, ya que busca promover la participación activa y la inclusión social de las beneficiarias, reforzando así los principios de equidad y justicia social en Baja California Sur.